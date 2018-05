Hellas Verona, Pazzini può restare in B: ostacolo ingaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle pagine del Corriere di Verona si parla del futuro di Giampaolo Pazzini. L'attaccante di proprietà dell'Hellas, dopo le incomprensioni con Pecchia ad inizio anno, è stato ceduto in prestito al Levante. Dopo l'esordio da favola, con la rete segnata al Real Madrid, lo spazio per l'attaccante italiano si è ridotto sempre di più. Difficilmente il club spagnolo lo riscatterà, con il Pazzo pronto a rientrare alla base. Per l'Hellas avere un attaccante come Pazzini in serie B sarebbe un lusso, tuttavia c'è da superare il nodo ingaggio, decisamente troppo altro per le casse del club scaligero. Due anni fa Pazzini si era tagliato l'ingaggio per rilanciarsi in serie B con l'Hellas, l'obiettivo è trovare una soluzione simile con l'Hellas che si ritroverebbe in casa un attaccante con pochi eguali in serie B, mentre Pazzini si rimetterebbe in gioco in una piazza che conosce molto bene.