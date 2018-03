Hellas Verona, Pecchia: "Adesso non dobbiamo sentirci appagati"

Fonte: hellasverona.it

Fabio Pecchia, tecnico del Verona, commenta ai microfoni del sito ufficiale dell'Hellas il successo ottenuto nel derby con il Chievo: "Sono felice perché abbiamo vinto una partita contro una squadra tosta e molto più esperta di noi, ma soprattutto perché vedo lo spirito giusto da parte di tutti i miei giocatori, come dimostrano le prestazioni di Felicioli, oggi all'esordio dal primo minuto, e di Aarons, entrato con il piglio giusto nei minuti finali. Queste vittorie devono dare una spinta per affrontare le prossime gare con entusiasmo ma senza nessun tipo di appagamento, tutto questo avrà senso solo se alla fine del campionato riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. Intorno alla squadra si percepisce un bel clima, i ragazzi lo sentono e sarà uno stimolo in più per continuare su questa strada, ma ora dobbiamo continuare a spingere sull'acceleratore e raccogliere più punti possibili, siamo tutti compatti su questo punto, la squadra è giovane ma ha tanta voglia di lavorare. Astori? Il minuto dedicato a lui prima della gara è stato molto toccante, c'è grande dispiacere e tristezza per quello che è successo