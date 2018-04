Hellas Verona, Pecchia dopo il ko: "Non mi dimetto, c'è ancora speranza"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La resa del Verona col Sassuolo? È un percorso complicato, non c'è nessuna resa da parte nostra. Non abbiamo avuto più le forze per reagire nella ripresa. Finché la matematica non ci condanna dobbiamo continuare a lavorare. Sul finire di gara abbiamo perso la fiducia: oggi siamo venuti meno. Mi dimetto? Tutto è nelle mani del presidente che è libero di scegliere, io penso solo a lavorare: il resto non mi interessa". Fabio Pecchia - riporta tggialloblu.it - parla così in conferenza stampa dopo la bruttissima sconfitta con il Sassuolo.