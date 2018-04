Hellas Verona, Pecchia: "Meritavamo il pareggio, grande reazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta di Bologna, il tecnico dell'Hellas Verona Fabio Pecchia ai microfoni di Radio Rai ha detto: "Avremmo anche meritato il pareggio, è andata così e guardiamo avanti. Fino alla fine ogni gara è molto delicata, guadagnare punti è il nostro obiettivo, c'è stata una buona partenza del Bologna, avremmo meritato il pareggio, il 2-0 sul finale non lo considero, c'è stata una grande reazione dei miei. Il risultato è stato sbloccato da una prodezza di Verdi, quando andiamo sotto concediamo molto di più oggi invece abbiamo tenuto bene il campo, creando diverse situazioni per pareggiare e invece non ci siamo riusciti".