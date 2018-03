Hellas Verona, Pecchia: "Oggi non siamo proprio scesi in campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore dell'Hellas Verona Fabio Pecchia ha analizzato così la pesante sconfitta casalinga con l'Atalanta ai microfoni di Radio Rai: "Non parlerei neanche di passo indietro, non siamo mai entrati in campo. L'approccio non è stato dei migliori, poi abbiamo fatto davvero poco. Dobbiamo guardare avanti, questo ko sarà molto importante per la maturità della mia squadra".