Hellas Verona, Pecchia: "Salvezza complessa, ci proveremo fino alla fine"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Pecchia, allenatore dell'Hellas Verona, è intervenuto al termine del match perso contro il Genoa (3-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

La partita di oggi è il manifesto della stagione del Verona.

"Oggi i miei ragazzi hanno avuto un grande spirito su un campo difficile. C’è sempre stata la voglia di vincere, ma non ci siamo riusciti".

Sei punti dal quartultimo posto. C’è ancora speranza?

"A quattro giornate dalla fine il distacco è ampio e si è complicato nelle ultime gare. Abbiamo fatto buone prestazioni, ma abbiamo raccolto poco. Abbiamo l’obbligo e il dovere morale di continuare. Ora affronteremo la Spal, poi si vedrà".

Cosa sarà determinante?

"Noi viviamo per la classifica, abbiamo fatto una stagione a rincorrere. Io continuo a pensare allo spirito, nelle ultime gare abbiamo commesso degli errori. I ragazzi, in un momento così, fanno fatica a reagire. Serve forza, spirito.

Cosa è mancato durante tutto l’anno?

"Io credo che in alcuni momenti sia mancata l’esperienza. Avremmo potuto dare maggiore continuità. Tante volte abbiamo peccato di ingenuità. Nella parte più delicata del campionato abbiamo perso il giocatore più importante in fase offensiva, abbiamo pagato questa mancanza".

L’ha colpita l’esultanza dell’ex Bessa?

"No, assolutamente. Ha fatto gol, lui adesso è un giocatore del Genoa. È stata una sua scelta, è andato via da Verona per una sua scelta".

Con il senno di poi avrebbe tenuto Pazzini?

"Sono domande che contano fino ad un certo punto. Abbiamo puntato su Kean, lo abbiamo perso per tre mesi. Sono contento di aver puntato su di lui, le scelte sono state fatte. È finita così".

Cosa ci sarà nel suo futuro?

"Non me lo chiedo, faccio fatica a guardare al futuro. Penso a domani, alla prossima gara. Due anni importanti ed intensi. Ora continuo a pensare al presente".

Ad oggi, quante sarebbero le possibilità di salvarsi?

"Faccio fatica, la classifica è problematica. Voglio dare fiducia ai ragazzi. È complicato, ma faccio fatica a dare un numero. Dobbiamo vincere la prossima gara".