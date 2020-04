Hellas Verona, per il futuro di Juric decisivo il progetto: niente barricate se arrivano offerte

Quale futuro per Ivan Juric? Il tecnico-rivelazione della Serie A sta bene a Verona e, prima dell'emergenza coronavirus, c'erano già stati dei contatti tra l'allenatore croato e la dirigenza dell'Hellas per allungare il legame. La chiave sarà il programma di crescita della società, che ha già previsto un aumenti d'ingaggio per Juric ma che, se quest'ultimo volesse cambiare aria in presenza di offerte che lo stuzzicano, non alzerebbe barricate. A riportarlo è il Corriere di Verona.