L'Hellas Verona ha messo gli occhi su Leonardo Campana, punta classe 2000 del Barcelona Guayaquil. In merito ha risposto il presidente del club, José Francisco Cevallos: "In Europa il calciomercato chiude il 17 settembre, e c’è la possibilità che Leonardo possa partire, non si può nascondere. Sarebbe una cessione importante anche per la crescita del giocatore".