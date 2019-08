© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nome nuovo per l'attacco dell'Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti i dirigenti scaligeri stanno valutando l'idea Mariusz Stepinski del Chievo per il reparto offensivo di mister Juric. Al polacco non dispiacerebbe l'idea di restare a Verona, ma ancora mancano gli accordi del caso fra le due società.