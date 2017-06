Hellas Verona, per la porta soluzione Guruceaga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Verona parla della situazione portieri in casa Hellas Verona, con la ricerca - non ancora completata - di un numero uno. Si allontana Sepe, più vicino al Benevento, l'ultima idea è Guruceaga, portiere della nazionale uruguagia e valutato 2,5 milioni di euro dal Penarol: in passato accostato anche a Lazio e Fiorentina. Chiesto anche Radunovic all'Atalanta.