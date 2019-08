Hellas Verona, perso Balotelli il nome nuovo per l'attacco è Paloschi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alberto Paloschi finisce nel mirino dell'Hellas Verona, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. L'attaccante della SPAL prende quota per l'attacco degli scaligeri, che cercano una punta e hanno visto sfumare Mario Balotelli. Il giocatore conosce molto bene l'ambiente veronese avendo militato per cinque stagioni nel Chievo. 29 anni, da due a Ferrara, Paloschi nell'ultima stagione ha segnato 2 reti in 23 partite di campionato.