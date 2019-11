© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Hellas Verona, Matteo Pessina, ha commentato in zona mista la vittoria di questo pomeriggio contro il Brescia. Questo quanto riportato dal sito ufficiale dei gialloblù: "Ero felicissimo, quando segni è sempre un bel momento. Sono contento soprattutto per il risultato finale, siamo ad un buon punto per il nostro obiettivo. Sappiamo che il campionato è ancora lungo, dobbiamo rimanere umili, ma siamo anche consci delle nostre capacità. Le defezioni last minute di Gunter e Kumbulla dimostrano che siamo un grande gruppo: chiunque entra dà il massimo, e questo si vede nelle prestazioni della squadra".

Il mio ingresso al posto di Veloso?

"Quando sono entrato ho cercato di sostituire al meglio Miguel, facendo al massimo sia la fase difensiva che quella offensiva. Sono contento di aver aiutato la squadra. Nell'occasione del gol mi sono inserito perché vedevo la possibilità di concludere, mi è andata bene".

Classifica positiva?

"Ce la stiamo sudando partita dopo partita: guardarla ci permette di capire che siamo sulla strada giusta. Non ci accontentiamo però, l'obiettivo è ancora lontano".