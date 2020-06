Hellas Verona, plusvalenze e bel gioco: per guardare avanti serve il rinnovo di Juric

Bel gioco, vista Europa e plusvalenze milionarie. E' questo il bottino che il Verona di Setti sta conquistando settimana dopo settimana grazie alla scommessa vinta con Juric in panchina. Il tecnico croato è la certezza dei gialloblu come il suo mentore Gasperini lo è per l'Atalanta, ma il contratto in scadenza nelle prossime settimane lo pone al centro dell'attenzione di diversi club. Per questo, il compito del presidente Setti oltre che del ds D'Amico deve essere quello di trovare l'intesa per il prolungamento, così da poter godere delle sue qualità anche l'anno prossimo, puntando a nuovi grandi obiettivi a cominciare dalla stabilità del club. A riportarlo è Tuttosport.