Hellas Verona, potere sul mercato e adeguamento: la formula per la conferma di Juric

Primi segnali di conferma in vista della prossima stagione per Ivan Juric sulla panchina dell'Hellas Verona, come per esempio il rinnovo del fedelissimo Miguel Veloso. L'allenatore è finito nel mirino di Torino e Fiorentina, ma il presidente Setti proverà a convincerlo dandogli le chiavi della costruzione della squadra del futuro in coppia con il confermatissimo ds Tony D'Amico ma anche facendogli firmare un ricco adeguamento del contratto. Se ci saranno le giuste garanzie di reinvestimento dei proventi delle cessioni, non solo per i giocatori ma anche per staff e strutture, allora il matrimonio con il croato andrà avanti, alla ricerca di nuovi successi dopo quelli già ottenuti in questa stagione. A riportarlo è Il Corriere di Verona.