Hellas Verona, presente e futuro mai così legati. Un'altra missione per Juric

Il centro gravitazionale di tutto ciò che ruota attorno al mondo Hellas Verona di questi tempi è certamente il concetto di futuro. Un futuro che può essere ammiccante, una finestra sull'Eden per chi, negli ultimi anni, ha dovuto divincolarsi da avversità d'ogni genere per aggrapparsi alla Serie A. La prospettiva di una qualificazione europea ingolosisce, moltiplica le energie e gli sforzi. Ma il futuro, così, è inteso solo in senso lato.

C'è infatti un altro futuro. Altri futuri. Quelli frammentati, eterogenei, degli attori di questa stagione. Qualche nome dall'undici ideale di Juric: Rrahmani, Kumbulla, Amrabat, Faraoni, Pessina e Borini. Tra partenze date per assodate e incertezze amletiane sull'avvenire, sono i pesi massimi della squadra. Coloro che dovrebbero provare a trascinarla in Europa, e che in Europa con l'Hellas non ci giocheranno, o potrebbero non giocarci.

Ecco allora che s'innesta un intrigante intreccio psicologico: la situazione era chiara ai più da molto tempo, ma lo slittamento del gong finale e questo senso d'immediatezza tra questa stagione e la prossima potrebbero acuire la transitorietà di questo periodo. Tradotto: un'altra missione complicata per Juric. Che ancora una volta dovrà provare a spremere al massimo i suoi uomini, far dimenticare loro quello che verrà, cercando di condurli verso un traguardo impossibile.

La marcia d'avvicinamento alla sfida contro il Cagliari, intanto, procede senza intoppi: anche quest'oggi i gialloblù si alleneranno allo Sporting Center "Paradiso" di Peschiera del Garda a pomeriggio inoltrato. Nessuna nuova dall'infermeria: Udogie sta ancora recuperando da una lieve lesione muscolare, mentre per Danzi prosegue la riabilitazione dopo l'intervento alla caviglia dello scorso febbraio.