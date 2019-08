© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sofyan Amrabat è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Il calciatore classe 1996 arriva dal Club Brugge: come riportato da Sky Sport, il giocatore domani presenzierà al preliminare di Champions League senza però scendere in campo. L'operazione si chiuderà in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni.