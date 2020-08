Hellas Verona, quante richieste per Di Carmine ma Setti non lo molla e gli offre il rinnovo

Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, Samuel Di Carmine ha già avuto molte richieste in Serie A, con Parma, Crotone e Sampdoria che hanno sondato il terreno per il suo futuro. Il club veneto però non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire e anzi sta discutendo con l'attaccante il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2021.