Hellas Verona, Ragusa la chiave per arrivare al fantasista Ninkovic

vedi letture

L’Hellas Verona continua a lavorare per portare in gialloblù Nikola Ninkovic, classe ‘94 di proprietà dell’Ascoli e che non sembra avere intenzione di giocare in Serie B nella prossima stagione. Per arrivare al serbo il club scaligero starebbe pensando di mettere sul piatto il cartellino di Antonino Ragusa, classe ‘90, che nella passata stagione ha conquistato la promozione in Serie A con lo Spezia e che piace al club marchigiano. Lo riferisce Hellasnews.it.