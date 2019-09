Hellas Verona: rimpianto Udinese, ma i segnali positivi non mancano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Magari serve più precisione, però dobbiamo essere contenti". Nel commento a caldo a margine del pari a reti bianche con l'Udinese di Ivan Juric c'è tutto il sentimento del mondo Hellas dopo la sfida di martedì: una commistione di rammarico per le occasioni sciupate e di fiducia per i segnali positivi che la squadra sta lanciando senza soluzione di continuità in questo primo scorcio di stagione. Vero è che si poteva raccogliere di più - cinque punti in altrettante giornate non sono un bottino da impazzire -, ma la sensazione è che la rosa sia un tutt'uno con il tecnico, e che i margini di crescita siano ancora ampissimi. C'è anche il fattore ambientale da considerare: la tifoseria si identifica negli undici in campo come da tempo non accadeva, e trascina anche nelle fasi più spinose. Il match con i friulani è stato emblematico in tal senso: dopo un primo tempo eufemisticamente non esaltante i gialloblù hanno cambiato passo, e con loro i tredicimila del Bentegodi, che hanno contribuito a moltiplicare le energie quando la squadra sembrava doversi sgonfiare, complice l'apparente insostenibilità degli impegni ravvicinati.

DIFESA SORPRENDENTE - Il dato che emerge in maniera prorompente è la quasi assoluta impermeabilità del reparto difensivo: un solo gol subito - peraltro su penalty - negli scontri con le parigrado, così come contro il Milan, dopo una gara disputata per oltre settanta minuti in inferiorità numerica, senza mai lasciarsi sopraffare dall'avversario. Soltanto la Juventus è riuscita a bucare Silvestri per più di una volta: una su rigore - un leitmotiv sin qui -, l'altra su una conclusione resa letale dalla deviazione sciagurata di Gunter. Si difende in blocco, certo, ma sono anche le individualità a fare la differenza: Kumbulla è forse la nota più lieta, Dawidowicz ha raccolto l'endorsement di Juric e contro l'Udinese è stato il migliore del terzetto. Lo stesso Gunter ha riscattato le ultime prestazioni poco felici, garantendo buona copertura sul centro-sinistra. Senza dimenticare Rrahmani, sempre titolare fino a questo momento.

TROPPA FRENESIA - Ecco allora che gli automatismi da smussare si concentrano prevalentemente sulla fase offensiva. "I nostri attaccanti vengono quasi tutti dalla Serie B - ha detto nella conferenza post-Udinese Ivan Juric -. I ritmi sono più alti, ma confido che i ragazzi possano crescere e segnare". Un processo di crescita che passa giocoforza anche da battute d'arresto come quella di martedì. L'Hellas crea i presupposti, quel che sembra mancare è una maggiore lucidità sotto porta: ne è un'esemplificazione il quasi-gol di Stepinski, sfumato per gli enormi meriti di Musso, ma anche per il cinismo tutto da registrare del polacco. L'ex Chievo, botto finale della massiccia campagna di rafforzamento a firma Tony D'Amico, è ancora in fase di apprendistato. Ci vorrà del tempo per digerire l'idea di calcio del suo tecnico, che intanto si coccola Samuel Di Carmine: titolare a Torino - un rigore fallito a referto, ma tanto lavoro per la squadra -, così come con l'Udinese, anche se costretto ad uscire alla mezz'ora per un lieve trauma cranico. All'orizzonte c'è un dualismo che non può che giovare al collettivo.