Hellas Verona, Romulo: "Con la Fiorentina dobbiamo conquistare punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il jolly dell'Hellas Verona, Romulo Souza Orestes Caldeira, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport sul prossimo impegno che attende gli scaligeri in campionato: "Contro la Fiorentina è una gara speciale per me e per il Verona, dovremo dare il massimo per ottenere dei punti", ha detto il brasiliano.