Hellas Verona, Salcedo: "Felice per il debutto, il mio sogno da bambino"

Eddie Salcedo, attaccante dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale dei gialloblù dopo il pareggio ottenuto sul campo del Cagliari: "Il mio debutto? È una grande soddisfazione per me, sono molto contento. La mia preparazione? È stato faticoso per me entrare in condizione come gli altri compagni dato il ritiro per l'Europeo. Gol sfiorato? Vorrei fosse entrato quel pallone. Lavoro sodo per fare gol. Sono a completa disposizione del mister. In qualunque ruolo mi metterà cercherò di dare sempre il massimo. Giocatore più giovane ad esordire quest'anno? Lo sognavo sin da bambino questo momento"<