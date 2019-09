Hellas Verona, Salcedo: "Juric gran tecnico. Nazionale? La devo meritare"

Oggi intervenuto in conferenza stampa, Eddy Salcedo, attaccante dell'Hellas Verona, si è presentato oggi al nuovo pubblico con un elogio per Juric, suo tecnico al Genoa: "Per me è un grande allenatore. Mi ha fatto esordire in Serie A. Per me è molto forte, aggressivo, ci mette il cuore. Ha grande temperamento, trasmette energia positiva alla squadra, quella cattiveria che pochi allenatori hanno. La Nazionale? È importante, devo dimostrare di poterci stare sempre".

