Hellas Verona-Sampdoria, formazioni ufficiali: Bonazzoli dal 1', out Rigoni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Sampdoria, anticipo delle 18.00 della terza giornata di serie A. Mister Juric è costretto a rinunciare a Di Carmine in attacco, per questo motivo di affida a Stepinski supportato da Salcedo e Pessina. In difesa c'è Gunter dal primo minuto.

Nella Sampdoria non c'è Rigoni: l'ex Atalanta parte dalla panchina, con Di Francesco che sceglie il giovane Bonazzoli al fianco di Jankto a supporto di Quagliarella. In difesa c'è Chabot dall'inizio, con Colley che si accomoda in panchina.

Hellas Verona 3-4-2-1: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Salcedo, Pessina; Stepinski.

Sampdoria (3-4-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Chabot; Depaoli, Vieira, Ekdal, Murru; Bonazzoli, Jankto; Quagliarella.