Hellas Verona, Setti: "Ce la giocheremo fino alla fine"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, è intervenuto prima del match contro il Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium:

Vi aspettavate questa stagione?

"Eravamo consci delle nostre possibilità di salvarci. Ne devo prendere atto, la nostra squadra ha dimostrato di avere limiti caratteriali. Purtroppo è andata così. Ce la giocheremo fino alla fine, poi ripartiremo nuovamente".

Cosa promettere ai tifosi?

"Quello che abbiamo sempre fatto è lavorare tanto e fino alla fine. Ci sarà il massimo impegno in tutti. Io sono deluso per primo, capisco i tifosi. Siamo stati bravi lo scorso anno, poi è stato un anno difficile. Non c'è stata grande empatia con mister e direttore sportivo. La colpa ce la prendiamo un po’ tutti. Dobbiamo iniziare una nuova stagione per fare una squadra con i valori di Verona, ovvero agonismo e carattere. Cercheremo di ripartire subito con delle vittorie, per riprendere l’ambiente".

Con il senno di poi avrebbe cambiato Pecchia?

"È vero, a giochi fatti sarebbe la cosa più facile. Quando vedi un mister che lavora venti ore al giorno e ottiene miglioramenti è difficile cambiare. È troppo facile cambiare, io sono coerente con me stesso e cambio quando si lavora male. Non ho riscontrato difficoltà e sono andato avanti così. Da un punto di vista tecnico la squadra si sarebbe salvata, ma da quello caratteriale c’è stato qualche problema".