Hellas Verona, Setti: "Juric lo terrei a vita. Veloso rinnova? Penso dì sì"

vedi letture

Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla così del tecnico Ivan Juric: Siamo orgogliosi della scelta fatta a inizio stagione. Eravamo fortemente convinti che fosse il profilo giusto per noi e per la piazza di Verona. Il lavoro del mister ci ha dato pienamente ragione e si è posto, con merito, all'attenzione generale. Sinceramente, per quanto ha dimostrato come allenatore e come uomo, io lo terrei a vita, ma sono anche consapevole di non potermi spingere oltre un percorso di crescita graduale, commisurato alle nostre possibilità. Quando sarà il momento ne parleremo con la franchezza che ha sempre contraddistinto il nostro rapporto".

Miguel Veloso firmerà il rinnovo?

"Penso di sì, sono fiducioso".