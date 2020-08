Hellas Verona, Setti: "Kumbulla potrebbe anche restare. Borini? Stiamo trattando"

vedi letture

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del prossimo mercato gialloblu: "Sarà particolare e nuovo. Noi interverremo solo per inserire nomi utili e non mediatici. I soldi non si buttano anche perché dobbiamo ancora capire come ci si comporterà col pubblico negli stadi". Poi su Kumbulla: "Attendiamo la fine dell'Europa League però non c'è solo l'Inter, anche altri club di prima fascia sono interessati. Ma non è da escludere che possa restare". Su Borini invece: "Stiamo trattando, abbiamo fatto la nostra proposta e attendiamo".