Hellas Verona, Setti vota per la ripresa: "Giochiamo: la politica non mi interessa"

Le polemiche di ieri tra il presidente della FIGC Dal Pino e il ministro dello sport Spadafora hanno portato a diverse reazioni dai presidenti della Serie A. Maurizio Setti, numero uno dell'Hellas Verona, per esempio, non ha dubbi su cosa fare col campionato: "Io so solo che vorrei giocare, la politica non mi interessa". A riportarlo è Il Corriere dello Sport.