© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Arena oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Marco D'Alessandro per l'Hellas Verona. Gli scaligeri sono sempre in corsa per il giocatore sul quale sono sempre vivi gli interessamenti di SPAL e non solo: l'Atalanta è pronta a cederlo e adesso sta pensando di aprire anche all'opzione di un prestito con diritto o obbligo di riscatto.