© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Hellas Verona aspetta la risposta della Roma per Mert Cetin. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, i giallorossi si sono presi del tempo per riflettere e risponderanno ai gialloblù solamente nell'ultimo giorno di mercato. Il difensore turco, classe 1997, potrebbe partire in prestito.