Hellas Verona, si prepara un'asta per Kumbulla: la base di partenza è di 30 milioni

Da tempo Inter, Lazio e Napoli sono in pressing sull'Hellas Verona per Marash Kumbulla, ma il difensore albanese non piace solo in Italia. Come scrive il Corriere di Verona, il classe 2000 è stato già visionato da Lipsia, Eintracht Francoforte, Manchester United, Everton e Tottenham. Si prepara, dunque, un'asta e la base di partenza dovrebbe essere 30 milioni visto che "25 milioni non bastano", come dichiarato dal direttore sportivo Tony D'amico.