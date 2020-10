Hellas Verona, Silvestri: "Meritavamo il pareggio: subire il gol a freddo è stato pesante"

Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona, ha così parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa del Parma: "Il gol a freddo è stato pesante, ma ero tranquillo perché sapevo che la squadra avrebbe reagito bene come ha fatto. Peccato, perché secondo me un pareggio ce lo meritavamo".

Cosa è mancato?

"Dimarco e Faraoni sono stati bravissimi, secondo me anche Gunter dietro ha fatto la differenza. Davanti abbiamo fatto un po' fatica a trovare le conclusioni: Di Carmine è un giocatore diverso da Favilli, attacca più la profondità. Al di là degli interpreti abbiamo giocato bene, solo che purtroppo non abbiamo concretizzato le occasioni".

Lo stop vi fa riflettere? Manca qualcosa a questa squadra?

"Non saprei, quello lo valuteranno il mister e i direttori. Avevamo una grande opportunità di fare altri punti, ma penso che se un mese fa ci avessero chiesto se volevamo firmare per essere a 6 punti dopo tre partite, l'avremmo fatto in molti".