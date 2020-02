© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le principali dichiarazioni del portiere dell'Hellas Verona, Marco Silvestri, rilasciate al termine del pareggio con la Lazio nel recupero di Serie A: "La parata più importante? L'ultima su Luis Alberto, ma anche la prima su Immobile, perché se avesse segnato in quel momento la partita si sarebbe complicata. Stupiti da noi stessi? Sì, ma adesso sappiamo di potercela giocare con tutti, sempre con la massima umiltà. Il settimo risultato utile consecutivo? Questo è un pareggio importantissimo, conquistato sul campo di una squadra molto forte, che in casa segna parecchio. Siamo orgogliosi di questo risultato. Come procede il nostro percorso di crescita? Il pareggio di questa sera ci dà parecchia fiducia. L'atteggiamento che mettiamo in campo ci sta ripagando, giochiamo bene e imponiamo la nostra idea di gioco. Tutto ciò ci sta dando una consapevolezza importante, che ci servirà per andare avanti al meglio in campionato. Riduttivo pensare solo alla salvezza? No, perché il nostro obiettivo rimane quello. Un obiettivo che, con questo spirito, potremmo raggiungere molto presto", le parole riportate dal sito ufficiale del club veronese.