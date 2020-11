Hellas Verona, Silvestri: "Voglio giocare fino a 40 anni. Milan? Non abbiamo niente da perdere"

vedi letture

Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non siamo un bluff e lo stiamo dimostrando. Anche se la squadra è cambiata molto, mister Juric e noi vecchi stiamo trasmettendo gli stessi valori ai nuovi". Poi sugli obiettivi: "Il nostro percorso rimane lo stesso, ovvero la permanenza in A. 11 punti in meno per raggiungere la salvezza". Un limite per la carriera? "Voglio giocare fino a 40 anni, seguendo una vita regolare si può". Infine una valutazione sul Milan prossimo avversario: "Sono forti ma andremo a Milano serenamente perché non abbiamo niente da perdere. Conterà la prestazione".