Hellas Verona, Simeone non rientra nei piani della società

© foto di Giacomo Morini

Nei giorni scorsi si era vociferato di un interessamento dell’Hellas Verona per l’attaccante Giovanni Simeone, classe ‘95, in uscita dalla Fiorentina. Un’ipotesi che quasi certamente non si concretizzerà poiché l’argentino non rientra nei piani della società scaligera come seccamente spiegato dal presidente gialloblù Maurizio Setti a Hellaslive.it.