© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le buone prestazioni di Sofyan Amrabat con la maglia del Verona di questo inizio di stagione non sono passate certo inosservate. Secondo quanto riportato da Sportmediaset.it, la Lazio avrebbe messo gli occhi sul calciatore e avrebbe anche già chiesto informazioni al club veneto. Ancora è presto per parlare di una trattativa, ma il mercato non riposa mai: gli addetti ai lavori in questo periodo possono operare senza fretta e senza troppe pressioni.