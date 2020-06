Hellas Verona, sorriso amaro. Ma col Sassuolo è arrivato un altro capolavoro tattico di Juric

L'Hellas Verona dovrà forse rinunciare al suo sogno europeo, ma anche col Sassuolo si è dimostrata una delle squadre più organizzate di Serie A. Impeccabile la preparazione di mister Juric, che al Mapei ha imbrigliato per 90 minuti i talenti offensivi neroverdi. Se fosse tornata a Verona con tre punti in tasca, la compagine gialloblù non avrebbe infatti rubato niente. Grazie, in particolare, all'ottima prestazione di Lazovic, Stepinski e Silvestri .