Hellas Verona, stagione straordinaria di Juric. Molto dipende da Gattuso

Una stagione straordinaria, frustrata dal Coronavirus. È la storia di Ivan Juric, tecnico dell’Hellas, che a Verona ha trovato la sua dimensione dopo tre esperienze al Genoa che non hanno lasciato il segno, se non in leggero negativo. Arrivato a giugno dell’anno scorso - prendendo il posto di Aglietti - è riuscito a costruire una squadra combattiva, che prende pochi gol e che, in qualche modo, trova sempre la zampata. L’idea di calcio è molto simile a quella del maestro Gasperini, in costante pressione e uno contro uno, con tre calciatori sopra tutti: Kumbulla, Rrahmani e Amrabat, 50 milioni in tre.

IL FUTURO - A gennaio c’è stato un contatto con il Napoli, prima che Gennaro Gattuso riuscisse a ingranare del tutto con gli azzurri. Juric sembrava la scelta giusta per un progetto che andasse al di là della singola annata, con un tecnico emergente che potesse far giocare bene la squadra ma che poi raggiungesse anche risultati. E poi le richieste sul mercato non dovevano essere così pressanti, anche perché c’era già Rrahmani, potevano arrivare anche Kumbulla e Amrabat. Il terzo è andato alla Fiorentina, il secondo probabilmente sceglierà l’Inter. E anche Juric potrebbe cambiare, ma è un condizionale d’obbligo.

Hellas Verona 60%

Napoli 20%

Altro 20%