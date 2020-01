© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le principali dichiarazioni dell'attaccante gialloblù Mariusz Stepinski, rilasciate al termine di SPAL-Hellas Verona, 18esima giornata della Serie A TIM 2019/20: "I miei due gol nelle ultime due partite? Ho segnato solamente due gol, spero di farne altri. La squadra adesso ha 22 punti: questo è l'aspetto che conta di più. Dobbiamo proseguire il nostro cammino: domenica ci aspetta un altro scontro diretto contro un avversario tosto, e dovremo dare il massimo come sempre. La classifica? Abbiamo conquistato 3 punti importanti, però dobbiamo guardare avanti e non accontentarci mai. Contro la Spal non abbiamo subìto gol e questo aspetto è importante per il nostro morale. La squadra? Ci alleniamo bene, con molta dedizione durante la settimana: i risultati sono il frutto di questo duro lavoro. Chi entra in campo, anche se non dal primo minuto, da sempre il 100%. Il mio gol? Durante l'allenamento ho sbagliato un gol facile, perchè non ero molto concentrato, ma il mister mi ha dato un consiglio per me fondamentale e oggi mi sono ricordato delle sue parole", riporta Hellasverona.it.