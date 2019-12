Hellas Verona, Stepinski: "Non perfetti, ma contenti per la rimonta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mariusz Stepinski, attaccante dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata per 3-3 contro il Torino. Questo il commento del giocatore polacco: "Non siamo stati perfetti, ma dobbiamo essere contenti per aver fatto una rimonta straordinaria. Sul 3-0 per loro abbiamo continuato a giocare, evitando di subire il quarto gol: abbiamo avuto la mentalità giusta e siamo riusciti a pareggiare. Siamo consapevoli di quanto sia lunga la strada. Ultimamente abbiamo avuto diversi problemi nel fare gol, spero che il fatto di aver segnato oggi mi dia fiducia per il futuro e che possa segnare il più possibile in futuro. Non guardo indietro, lavoro tanto e sapevo che prima o poi sarei riuscito a fare gol: ora testa bassa e pedalare... Vogliamo salvarci il prima possibile, non ho obiettivi a livello personale perché penso solo al bene di questo gruppo".