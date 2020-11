Hellas Verona, Tameze: "Oggi sfortunati, ma la prestazione è uno stimolo in più"

vedi letture

Adrien Tameze, centrocampista del Verona, ha parlato ai microfoni di Hellas Verona Channel dopo il ko con il Sassuolo:

La prestazione di oggi?

"Siamo stati molto sfortunati e, nonostante il risultato finale, possiamo dire di aver disputato un’ottima gara. Il Sassuolo è una grande squadra e, nonostante questo, abbiamo fatto la nostra partita con il solito spirito che ci contraddistingue, a tratti dominando. Abbiamo colpito quattro ‘legni’ tra pali e traverse creando, inoltre, numerose occasioni da gol. Il calcio è così, non sempre il risultato finale rispecchia pienamente quanto visto i campo. Ora ripartiamo e diamo il massimo per tornare a fare punti fin dalla prossima giornata, questa prestazione deve essere solo uno stimolo in più".

Il gol sfiorato?

"Sono molto dispiaciuto che la palla non sia entrata, ci riproverò alla prossima occasione".

Il mio impatto con l'ambiente Hellas?

"È stato molto positivo e continua ad esserlo. Qui al Verona mi trovo benissimo, siamo un gruppo compatto e molto unito. In allenamento noto che miglioro giorno dopo giorno, assieme ai miei compagni mi impegno per mettere in pratica ciò che il mister ci chiede".