Hellas Verona-Udinese, formazioni ufficiali: Di Carmine sfida Lasagna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle ore 19 scendono in campo Verona e Udinese, per la partita che apre a tutti gli effetti il primo turno infrasettimanale di questa Serie A, per la 5^ giornata. Sarà anche un derby, anche se le squadre sono di città e regioni diverse: i due allenatori daranno infatti vita ad una stra-cittadina di Spalato.

Per quanto riguarda gli scaligeri, Juric ripropone quasi integralmente l'undici visto all'Allianz Stadium. Due soli i cambi: in difesa c'è Dawidowicz al posto dello squalificato Kumbulla, e Pessina prende il posto di Verre dal 1' sulla trequarti.

In casa friulana, invece, sono tre i cambi operati da Tudor rispetto al ko interno col Brescia. Uno per reparto, di fatto: in difesa Troost-Ekong rimpiazza De Maio, in mezzo c'è Mandragora al posto di Walace, mentre Barak prende il posto di Pussetto sulla trequarti.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

A disposizione: Berardi, Radunovic, Vitale, Henderson, Stepinski, Pazzini, Verre, Tupta, Danzi, Salcedo, Tutino, Adjapong.

Allenatore: Ivan Juric.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Barak; Lasagna.

A disposizione: Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, Okaka, Walace, Nuytinck, Pussetto, Nestorovski, Kubala, De Maio, Teodorczyk.

Allenatore: Igor Tudor.