Hellas Verona, Verre: "Inserimento ottimo. Obiettivo? La salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amichevole contro l'Olimpija Ljubjiana per l'Hellas Verona. Al termine del match ha parlato Valerio Verre: "La gara? Abbiamo fatto una buona partita a livello di squadra, oggi il risultato non era importante e, nonostante gli errori sotto porta il mister era contento di noi. Come si è integrato Verre? Mi trovo benissimo con il gruppo e con i compagni, inserirmi qui è stato davvero semplice e naturale. Riprendiamo alla grande dopo questa sosta, stiamo caricando tanto durante la settimana e quindi è normale che fisicamente manchi qualcosa, ma l'importante è arrivare pronti contro il Milan. Davanti? Siamo sempre 3 attaccanti, poi il modulo lo deve decidere il mister: noi ci troviamo tutti alla grande, tra tutti quelli a disposizione. L'avvio di campionato? Abbiamo fatto due buone partite, ma pensiamo gara per gara e cerchiamo di arrivare all'obiettivo della salvezza".