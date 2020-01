© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' tutto pronto per l'inizio dell'avventura di Fabio Borini con l'Hellas Verona. La punta ha scelto, tra le proposte arrivate sul tavolo ha optato per la formazione di Maurizio Setti. Il giocatore si trova in queste ore già in città in compagnia del suo agente, Roberto De Fanti. Pronte visite e firma, poi via all'avventura all'Hellas per Borini.