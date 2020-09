Hellas Verona, vicino il ritorno di Pessina: ottimismo per la firma entro due settimane

vedi letture

Matteo Pessina si avvicina al ritorno all'Hellas Verona, con il club gialloblu che spera di poterlo rivedere a Peschiera del Garda entro un paio di settimane per proseguire il percorso riabilitativo dopo l'infortunio subito a fine campionato. La concorrenza del Milan negli ultimi giorni è venuta meno e dunque la strada per il ritorno agli ordini di Juric è stata spianata. Anche il giocatore ha spinto fin da subito per tornare in Veneto, dove di fatto ha ottenuto la fiducia di tutto l'ambiente e ha convinto con prestazioni importanti. C'è da superare ancora qualche dettaglio e un po' di resistenza da parte di Percassi, ma la sensazione è che presto le parti potranno dare l'annuncio di una nuova ufficialità. A riportarlo è il Corriere di Verona.