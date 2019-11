Hellas, Verre al 45': "Il rigore? Handanovic ne para tanti, ma ero sicuro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine del primo tempo di Inter-Hellas Verona a 'Sky Sport' ha parlato Valerio Verre, centrocampista gialloblù autore su rigore del gol del momentaneo 0-1:

"Non abbiamo visto il Borussia ma abbiamo studiato diversi video dell'Inter, il mister l'ha preparata bene questa gara. Dobbiamo stare attenti in difesa e ripartire. L'Inter è forte. Il rigore? Handanovic è un para rigori, ero sicuro di calciarlo centrale, me lo sentivo".