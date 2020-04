Hellas, Verre: "Cresciuto con Totti e De Rossi, Verona una piccola Roma. Handanovic gigante"

vedi letture

Nuovo protagonista della rubrica "A tu per tu", Valerio Verre ha risposto ad alcune domande dei tifosi in una diretta Instagram con il profilo ufficiale dell'Hellas Verona. Il trequartista gialloblù ha tracciato un bilancio provvisorio della stagione momentaneamente sospesa, rievocandone alcuni momenti significativi. Queste le sue dichiarazioni:

Come ti stai tenendo in forma in questo periodo?

"I programmi del preparatore sono abbastanza duri. Ho preso un tapis roulant, e questo mi aiuta molto per smaltire quello che mangio a casa, visto che la noia ogni tanto ti porta a prendere qualcosa dal frigorifero. Ma con il tapis roulant riesco a smaltire".

Hai lavorato sul fisico in questi mesi?

"Sì, ma non solo dal punto di vista fisico, anche da quello atletico. Mi mancava la dote della corsa, della cultura del lavoro. Sono stato bene tutto l'anno, per un periodo non sentivo nemmeno la fatica: il lavoro certamente paga".

Il tuo miglioramento lo spieghi anche con la crescita sul piano fisico?

"È stato fondamentale. Il merito è della squadra, quando le cose vanno bene ne beneficia anche il singolo. Dalla prima partita, che è stata difficilissima, c'è sempre stato un piccolo passo in avanti. Sono contento di quello che ho fatto sinora, ma so di poter fare ancora di più".

È la tua migliore stagione in carriera?

"Sì, anche perché è il primo anno che trovo continuità in Serie A. Mi mancava e sono contento".

Hai dovuto aspettare qualche anno...

"C'è sempre tempo: l'importante è che arrivi. L'emozione del gol a San Siro non me la scoderò mai, indipendentemente da quando è arrivato".

Qual è il gol a cui tieni di più?

"Quello con l'Inter. Era un rigore sullo zero a zero, ma ero convinto che avrei segnato. Ero concentrato sul rigore, non sentivo particolarmente i fischi. Guardavo anche con la coda dell'occhio il portiere: avevo tirato qualche rigore alla mia sinistra, e infatti si era buttato da quella parte".

Com'è invece calciare un rigore sotto la curva del Verona?

"In quel caso forse c'è stata più tensione. Ho sentito più il rigore con il Genoa, ma anche in quel caso è andata bene. Poi mi sono liberato, togliendomi anche la maglia. Non l'avevo mai fatto, è stata la prima volta. Poi Zaccagni, volendo fare il simpatico, mi ha esortato a rimettermela perché a suo dire ho un fisico troppo brutto...".

Cosa ti manca di Roma?

"Tutto. Roma mi manca moltissimo, ogni due settimane circa torno. Stare con la famiglia, con gli amici, passeggiare in centro è una cosa che sento mia, perché sono di Roma. Poi secondo altri è una città troppo caotica, ma a me manca anche quello".

Cosa si prova quando sistemi la palla sul dischetto in Serie A?

"Ho iniziato a calciare i rigori l'anno scorso a Perugia, perché mancavano gli attaccanti. Sentivo un po' di tensione, ma l'ho sempre gestita. In Serie A ho fatto più fatica: i due rigori che ho calciato li ho calciati forte, poi magari cambierò modalità di esecuzione".

Ricordi il gol al Curi proprio contro l'Hellas?

"Forse è il gol più bello che feci lo scorso anno. Poi feci gol a Silvestri, che ogni tanto mi rinfaccia di aver colpito male la palla".

E l'emozione della prima volta al Bentegodi con la maglia del Verona?

"È stato in Coppa Italia, contro la Cremonese. Ero arrivato da poco, sapevo che la tifoseria fosse il dodicesimo uomo e l'ho sentito. Poi hanno continuato a sostenerci, ci stanno trascinando al traguardo del percorso che stiamo facendo. L'emozione è stata grandissima, anche se l'esordio in A è stato più forte. Peccato siano distanti, ma si sentono tanto. Sarebbe ancora meglio se fossero attaccati, ma anche così danno una grossa mano".

Come si decide chi tira un rigore?

"Solitamente decide il mister. Poi chi se la sente calcia, di solito sono gli attaccanti a calciare. Col Brescia non ne avevamo, ci avevano assegnato un rigore e io volevo batterlo, così come Amrabat. Poi il VAR annullò il rigore. Anche con l'Inter Sofyan voleva calciare, però io ero convinto".

Ti piace Verona?

"Tantissimo. Si vive benissimo, è una sorta di piccola Roma. Dopo l'allenamento ogni tanto esco nel tardo pomeriggio, prima di cena. Piace molto anche alla mia ragazza, ci troviamo tutti alla grande".

Perché hai scelto il Verona la scorsa estate?

"Ci volle un po' di pazienza per avviare quella trattativa, ma questa squadra l'ho fortemente voluta. Il Verona puntava fortemente su di me, nonostante fossi una piccola scommessa. Ci siamo trovati entrambi, ed è stata una scelta più che azzeccata".

Com'è Handanovic dagli undici metri?

"Era veramente grosso: lo guardavo e non lo guardavo, per paura di vedere un gigante davanti a me".

La tua miglior partita quest'anno?

"In questo momento mi viene da pensare a quella contro il Milan. Giocai punta, perché Stepinski fu espulso, e rischiai di fare due gol, colpendo anche un palo".

Il tuo giocatore preferito?

"Sono cresciuto con Totti e De Rossi, sono sempre stati loro. Adesso non c'è".