Hellas, Verre: "La Roma per me ha rappresentato tanto, ma adesso penso al Verona"

A pochi minuti dal kick-off della sfida contro la Roma, Valerio Verre, centrocampista offensivo dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La Roma per me ha rappresentato tanto, sono cresciuto qui. È sempre bello tornare in questo stadio e fare una bella partita, come l'abbiamo preparata. Adesso penso al Verona, a questo finale di stagione: dobbiamo dare tutto".