Hellas, Verre: "Salvezza prima di tutto. Il ruolo? Mi piace, grazie a Nesta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Valerio Verre, centrocampista dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il primo gol in Serie A a San Siro non me lo dimenticherò mai, di fronte a un para rigori come Handanovic e 66.000 tifosi che fischiavano".

Come va con Juric?

"Il mister è esigente, corriamo tanto e in partita si vede. Giochiamo compatti e cattivi e i risultati arrivano. Siamo in una buona posizione in classifica, vogliamo mantenerla".

È felice dei suo nuovo ruolo?

"L'ha scoperto mister Nesta l'anno scorso, non l'avevo mai fatto, giocavo mezzala o regista ma con questa intuizione dell'allenatore le cose sono andate bene e meglio. Ringrazio Nesta e voglio continuare così. Il trequartista deve essere veloce di pensiero, vieni poi marcato sempre a uomo. Mi piace, sono più vicino alla porta e posso fare assist e gol con più continuità".

Quanti gol e assist vorrebbe fare?

"Non lo dico. Spero solo nella salvezza dell'Hellas".

Questo è il suo momento migliore?

"Penso di sì, sono cresciuto sia fisicamente che di testa, sono più maturo e sto avendo la conferma dei miei miglioramenti".