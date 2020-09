Hellas, vicino Amione del Belgrano. Le pratiche per il passaporto comunitario sono in corso

In casa Hellas Verona è in dirittura d’arrivo la trattativa per Bruno Amione dal Belgrano. Il tutto - riporta Sky Sport - si completerà una volta che avrà preso il passaporto comunitario. Difensore centrale, valutato 1,7 milioni di euro, i documenti sono in arrivo ma vanno capite le tempistiche per chiudere definitivamente.