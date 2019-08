© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si avvicina il passaggio di Matteo Pessina dall'Atalanta all'Hellas Verona. Secondo quanto riportato da SkySport il club scaligero è pronto a chiudere in prestito con diritto di riscatto. Sempre in entrata per i rossoblù piace Cristian Manea, nazionale rumeno dell'Apollon Limassol.